Россия повысила темпы депортации мариупольцев: в мэрии назвали причины

По словам чиновника, за прошлые сутки оккупанты депортировали из села Безыменное Донецкой области 324 мариупольцев, среди которых было 27 детей, в город Таганрог Ростовской области.

Андрющенко подчеркнул, что сейчас наблюдается тенденция к увеличению количества депортированных жителей Украины.

"Частично это связано с закрытием пути эвакуации на территорию, контролируемую Украиной", - объяснил советник городского главы Мариуполя.