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Россия повысила темпы депортации мариупольцев: в мэрии назвали причины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия увеличила темпы депортации жителей оккупированного Мариуполя в приграничные области. Это связано с невозможностью эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По словам чиновника, за прошлые сутки оккупанты депортировали из села Безыменное Донецкой области 324 мариупольцев, среди которых было 27 детей, в город Таганрог Ростовской области.

Андрющенко подчеркнул, что сейчас наблюдается тенденция к увеличению количества депортированных жителей Украины.

"Частично это связано с закрытием пути эвакуации на территорию, контролируемую Украиной", - объяснил советник городского главы Мариуполя.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Мариуполе депортация украинцев набирает обороты. Так, из Никольского мариупольцев отправляют в Россию.

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