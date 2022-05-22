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З Нікольського - одразу до Росії. Депортація українців у Маріуполі набирає обертів

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Маріуполь, Неділя 22 травня 2022 16:12
З Нікольського - одразу до Росії. Депортація українців у Маріуполі набирає обертів Фото: Маріуполь (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Маріуполі депортація українців набирає обертів. Так, із Нікольського маріупольців відправляють до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Петра Андрющенка.

Депортація набирає обертів. Фіксуємо пряму депортацію з Нікольского до росії, чого раніше не відбувалось. Вважаємо, що це пов’язано з фактичним зачиненням шляху для евакуації в бік Запоріжжя", - розповів він.

За словами Андрющенка, 21 травня з Маріуполя до фільтраційного табору у Безимяне було депортовано 313 людей, зокрема 55 дітей.

"З фільтраційного пункту у с. Нікольське було депортовано в Росію 70 людей, зокрема 12 дітей. З фільтраційного пункту с. Безимяне було депортовано в Росію 175 людей, зокрема 17 дітей", - додав радник мера.

Як повідомлялося, в Маріуполі проходить ротація - окупантів змінюють на військових Росгвардії та кадировців, які збільшують кількість блокпостів у місті та навколо нього.

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