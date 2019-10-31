Росія вплинула на виборців на президентських виборах у США, - екс-глава ЦРУ

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Росія могла вплинути на результат президентських виборів 2016 року

Деякі американські виборці змінили свою позицію у результаті російської кампанії з надання впливу на виборах в США в 2016 році. Про це заявив колишній глава ЦРУ Джон Бреннан, передає Reuters.

Виступаючи в Національному прес-клубі у Вашингтоні, Бреннан сказав, що особисто він упевнений, що російські зусилля змінили думку принаймні одного виборця.

"Чи був це один виборець, чи мільйон виборців, я не знаю", – додав він.

Бреннан, який очолював ЦРУ в 2013-2017 роках при адміністрації Барака Обами, підкреслив, що він виступає від свого імені, зазначивши при цьому, що ЦРУ "не оцінювало" вплив російських зусиль на голосування.

Але певний ефект вони, безсумнівно, зробили, і, можливо, вплинули на кінцевий результат - обрання президентом Дональда Трампа, вважає він.

"Скільки людей, у яких штатах, я не знаю. Чи змінило це результати виборів, я не знаю", - сказав Бреннан.

Коментарі Бреннана контрастували з висновками, опублікованими після кількох офіційних розслідувань зломів комп'ютерних мереж, витоків і кампанії по наданню впливу, скоєних російськими хакерами напередодні президентських виборів в США в 2016 році.

Американські офіційні особи, як правило, виявляють обережність і не виступають з публічними оцінками з приводу можливої зміни позицій виборців під впливом дій Росії.

Нагадаємо, за словами експертів з кібербезпеки, втрутитися у вибори президента США в 2020 році можуть не тільки з боку Росії, як це було раніше.

Зокрема, мова йде про Китай та Іран, чиї спроби вплинути на результат голосування на проміжних виборах в Штатах були зафіксовані раніше. Минулого тижня також високопоставлений співробітник ФБР заявив про те, що найбільше занепокоєння у цьому плані викликає Пекін.

Також РБК-Україна повідомляло, що перевірка з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори в США набула статусу кримінальної справи. Даний крок дозволить прокурору Джону Дарему, керівного процесом, викликати свідків в суд для дачі показань і запитувати документи. Крім того, він зможе зібрати велике журі і висувати звинувачення.