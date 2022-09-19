Росія втратила в Україні ще 170 окупантів, - Генштаб

Минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 170 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 54 650 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Нагадаємо, напередодні ЗСУ на півдні завдали 11 авіаційних ударів по ворогові та виконали 200 вогневих завдань.

При цьому ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російським окупантам на Південнобузькому напрямку. Ворог зазнає втрат щодня.

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