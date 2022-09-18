Окупанти поступаються позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Ворог зазнає втрат кожного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Противник поступається позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. Однак, не полишає спроб випробовувати на міцність наші підрозділи", - зазначають українські військові.

В ОК "Південь" розповіли, що окупанти силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проводили штурмові дії, але успіху не мали.

"Втративши дві бойові машини десанту та третину живої сили, ворог відступив", - вказують наші воїни.

Авіація ЗСУ забезпечила вогневий контроль ворога

Авіація Збройних сил України протягом бойового дня завдала 3 удари по російських окупантах.

Унаслідок цих атак РФ втратила 2 безпілотних літальних розвідники оперативно-тактичного рівня.

Своєю чергою ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано понад 320 вогневих завдань.

Завдяки діям українських військових забезпечено вогневий контроль:

транспортних шляхів;

логістичних центрів;

маневрів й передислокації;

пунктів базування та управління ворожих підрозділів.

"Унаслідок чого в окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити. А також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту - баржу, за допомогою якої вони намагалися доправляти озброєння та техніку", - пояснили в ОК "Південь".

Продірявлену "посудину" знищено разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом.

"Загалом підтверджені втрати ворога складають 62 солдати та 5 одиниць броньованої техніки", - додали в Оперативному командуванні.