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Окупанти поступаються позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення, - ОК "Південь"

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Неділя 18 вересня 2022 02:48
Окупанти поступаються позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення, - ОК "Південь" Фото: Окупанти на півдні поступаються позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Ворог зазнає втрат кожного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Противник поступається позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. Однак, не полишає спроб випробовувати на міцність наші підрозділи", - зазначають українські військові.

В ОК "Південь" розповіли, що окупанти силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проводили штурмові дії, але успіху не мали.

"Втративши дві бойові машини десанту та третину живої сили, ворог відступив", - вказують наші воїни.

Авіація ЗСУ забезпечила вогневий контроль ворога

Авіація Збройних сил України протягом бойового дня завдала 3 удари по російських окупантах.

Унаслідок цих атак РФ втратила 2 безпілотних літальних розвідники оперативно-тактичного рівня.

Своєю чергою ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано понад 320 вогневих завдань.

Завдяки діям українських військових забезпечено вогневий контроль:

  • транспортних шляхів;
  • логістичних центрів;
  • маневрів й передислокації;
  • пунктів базування та управління ворожих підрозділів.

"Унаслідок чого в окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити. А також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту - баржу, за допомогою якої вони намагалися доправляти озброєння та техніку", - пояснили в ОК "Південь".

Продірявлену "посудину" знищено разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом.

"Загалом підтверджені втрати ворога складають 62 солдати та 5 одиниць броньованої техніки", - додали в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ кожного дня крок за кроком витискають російських окупантів з нашої землі. Однак ще потрібен час і зусилля.

До слова, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що дії українських військових на полі бою фундаментально змінили характер сучасної війни.

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