Окупанти поступаються позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення, - ОК "Південь"
ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Ворог зазнає втрат кожного дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Противник поступається позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. Однак, не полишає спроб випробовувати на міцність наші підрозділи", - зазначають українські військові.
В ОК "Південь" розповіли, що окупанти силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проводили штурмові дії, але успіху не мали.
"Втративши дві бойові машини десанту та третину живої сили, ворог відступив", - вказують наші воїни.
Авіація ЗСУ забезпечила вогневий контроль ворога
Авіація Збройних сил України протягом бойового дня завдала 3 удари по російських окупантах.
Унаслідок цих атак РФ втратила 2 безпілотних літальних розвідники оперативно-тактичного рівня.
Своєю чергою ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано понад 320 вогневих завдань.
Завдяки діям українських військових забезпечено вогневий контроль:
- транспортних шляхів;
- логістичних центрів;
- маневрів й передислокації;
- пунктів базування та управління ворожих підрозділів.
"Унаслідок чого в окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити. А також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту - баржу, за допомогою якої вони намагалися доправляти озброєння та техніку", - пояснили в ОК "Південь".
Продірявлену "посудину" знищено разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом.
"Загалом підтверджені втрати ворога складають 62 солдати та 5 одиниць броньованої техніки", - додали в Оперативному командуванні.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ кожного дня крок за кроком витискають російських окупантів з нашої землі. Однак ще потрібен час і зусилля.
До слова, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що дії українських військових на полі бою фундаментально змінили характер сучасної війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.