ua ru
Пн, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ на півдні завдали ударів командним пунктам та позиціям ППО окупантів

Новость на русском →
Херсонська область, Понеділок 19 вересня 2022 03:33
ЗСУ на півдні завдали ударів командним пунктам та позиціям ППО окупантів Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України протягом бойового дня на півдні завдали 11 авіаційних ударів по ворогові та виконали 200 вогневих завдань. ЗСУ вразили командні пункти окупантів та позиції ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".

Крім того, ударів завдано по складах у Баштанському районі, а також за місцем зосередження озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби, понтонній переправі на Херсонщині.

Втрати ворога за добу:

  • 29 окупантів,
  • 2 самохідних та 1 звичайна 152 мм гаубиця "Мста-С"
  • "Мста-Б",
  • командна машина управління винищувальною авіацією
  • БМП-3,
  • 2 склади боєприпасів.

У Чорному морі маневрує 1 надводний ракетоносій, тримаючи напоготові 8 "Калібрів", його супроводжують 3 великі десантні кораблі.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Ворог зазнає втрат щодня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область
NEWS
Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки