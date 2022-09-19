ЗСУ на півдні завдали ударів командним пунктам та позиціям ППО окупантів

Збройні сили України протягом бойового дня на півдні завдали 11 авіаційних ударів по ворогові та виконали 200 вогневих завдань. ЗСУ вразили командні пункти окупантів та позиції ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативного командування "Південь".

Крім того, ударів завдано по складах у Баштанському районі, а також за місцем зосередження озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби, понтонній переправі на Херсонщині.

Втрати ворога за добу:

29 окупантів,

2 самохідних та 1 звичайна 152 мм гаубиця "Мста-С"

"Мста-Б",

командна машина управління винищувальною авіацією

БМП-3,

2 склади боєприпасів.

У Чорному морі маневрує 1 надводний ракетоносій, тримаючи напоготові 8 "Калібрів", його супроводжують 3 великі десантні кораблі.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Ворог зазнає втрат щодня.

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