Коли Німеччина стане повністю незалежною від російського газу: названо терміни

Дві зими Німеччина має жити з загрозою нестачі газу на внутрішньому ринку після відмови від постачання блакитного палива з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Федерального мережевого агентства Клауса Мюллера в інтерв'ю BILD am SONNTAG .

"До літа 2024 року Федеральне мережеве агентство розраховує на те, що ми вже зможемо звільнитися від російського газу. Заради істини необхідно також попередити: ціни ніколи не будуть такими ж низькими, як раніше", - заявив він.

За його словами, резервуари для зберігання газу заповнені майже на 65%.

"Це краще, ніж у попередні тижні, але все ж таки недостатньо, щоб пережити зиму без російського газу. Роботи з технічного обслуговування газопроводу Nord Stream 1 мають завершитися в четвер. Зараз багато залежить від того, чи піде газ газопроводом і в якій кількості" , - зазначив Мюллер.

При цьому, на його думку, Німеччина має виконувати солідарні обов'язки перед своїми сусідами.

"Так само, як ми отримуємо вигоду від портів зі зрідженим газом у Бельгії та Нідерландах, ми зобов'язані у надзвичайній ситуації допомагати при постачанні газом приватних домашніх господарств або лікарень наших сусідів", - додав Мюллер.