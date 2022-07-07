ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні нагадали Німеччині, що можна обійтися без "Північного потоку-1"

Новость на русском →
Україна, Четвер 07 липня 2022 21:11
В Україні нагадали Німеччині, що можна обійтися без "Північного потоку-1" Фото: Німеччині нагадали, що можна обійтися без російського газогону (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

В ГТС України попросили Канаду передати турбіну Газпрому не до Німеччини, а до України. А Німеччині нагадали, що можна обійтися без "Північного потоку-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ГТС України Сергія Макогона.

"Просимо Канаду передати турбіну Газпрому не до Німеччини, а до України. Ми передамо далі до РФ. Може. Після перемоги", - написав Макогон.

Поряд з цим він звернувся і до німецьких колег, нагадавши, що існує альтернатива "Північного потоку-1".

"Нагадаю нашим німецьким партнерам, що і без "Північного потоку-1" є достатньо вільних потужностей для транзиту газу до Німеччини. Україна може хоч зараз транспортувати весь обсяг "Північного потоку-1", а ще є незадіяний газогін Ямал через Польщу. Ми не повинні піддаватися на шантаж Кремля. Stay strong! Stay United!", - резюмував Макогон.

Нагадаємо, у Німеччині очікують, що Росія повністю припинить постачання газу по "Північному потоку".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Северный поток
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника