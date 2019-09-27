Росія постачає на Донбас пошкоджені снаряди, - розвідка

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Корозійні боєприпаси можуть вибухнути у будь-який момент

Росія постачає збройним формуванням окупованого Донбасу пошкоджені боєприпаси. Про це повідомляє спікер Міністерства оборони України Максим Праута.

За його словами, окремі партії завезених з Росії артилерійських боєприпасів і ракет пошкоджені корозією, що становить небезпеку їх детонації у місцях зберігання.

Як зазначають у прес-центрі, зброя розміщується на тимчасово обладнаних майданчиках колишніх заводів та розграбованих окупантами підприємств і майже не охороняється, що може призвести до чисельних випадків пожеж і детонацій.

За даними розвідки, у разі нещасних випадків із загибеллю людей, російські адміністрації поширюють дезінформацію про нібито терористичну діяльність підрозділів ООС, таким чином перекладаючи свою провину на українських військових.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, 25 вересня у Донецьку загорівся склад боєприпасів незаконних збройних формувань "ДНР", який розташований у Куйбишевському районі. В результаті пожежі прогриміла серія вибухів.

Мешканців, котрі перебували у зоні небезпеки, довелося терміново евакуювати. Були відкриті пункти тимчасового розміщення.