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На Донбасі у четвер поранили українського військового

Новини » Політика    27.09.2019 - 07:29
На Донбасі у четвер поранили українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Всього зафіксовано 23 обстріли

На Донбасі у четвер, 26 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли велися із заборонених мінськими угодами міноментів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Так, обстріли зафіксовано поблизу Красногорівки, неподалік Новогнатівки, поблизу Водяного, неподалік Мар’їнки, неподалік Пищевика, поблизу Новотроїцького, неподалік Павлополя, неподалік Миколаївки.

Крім того, тричі стріляли поблизу Новолуганського, тричі - неподалік Луганського, а також поблизу Травневого.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - говориться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню - неподалік Водяного, Травневого та Новолуганського.

Раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували в середу близько 200 вибухів у Донецькій області та три вибухи в Луганській області.

РБК-Україна писало, що в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 25 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню, двоє військовослужбовців поранені, ще один отримав бойове травмування.

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