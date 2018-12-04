РФ надала інформацію про стан здоров’я поранених моряків, - Денісова

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

За словами московського омбудсмана Потяєвой, українські військові виглядають нормально

Уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова надала інформацію про умови утримання в слідчих ізоляторах РФ українських військовополонених та стан здоров’я поранених моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Москалькова сьогодні відвідала українських моряків. Зокрема, московський омбудсман Тетяна Потяєва поспілкувалася з пораненими моряками у СІЗО "Матросская тишина". За її словами, вони отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг та взуття.

"Двоє з них вже виходять на прогулянки. Вони мають легкі ураження рук, у одного з них - пошкоджене сухожилля. Але, за її словами, це не призведе до ускладнень. У третього полоненого поранення обох ніг. Йому надано засоби пересування - милиці, і його камера обладнана зручностями для пересування", - йдеться у повідомленні.

За словами Потяєвої, українські військові виглядають нормально.

"Скарг на харчування від них не надходило. Єдине побажання щодо заміни чайника має сьогодні бути розглянуте керівництвом установи, де вони перебувають", - йдеться у повідомленні.

Також Потяєва відвідала військовополонених у СІЗО "Лефортово".

"Погіршення стану їх здоров’я не спостерігалось. Вони також забезпечені теплими речами", - йдеться у повідомленні.

Тетяна Москалькова повідомила, що український консул може їх відвідати. Проте, за інформацією нашого консула, до цього часу офіційного дозволу на відвідування від російської влади він ще не отримав. Щодо спілкування родичів з моряками, за словами Москалькової, це можливо лише після завершення слідчих дій, які наразі проводить "слідчий з Керчі".

"Зі своєї сторони також буду наполягати на наданні мені, як Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, дозволу на відвідання наших військовополонених", - написала Денісова.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) частково задовільнив заяву України та зобов’язав Росію забезпечити поранених моряків, захоплених Росією 25 листопада у Керченській протоці, відповідним лікуванням.