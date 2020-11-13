Росія не в тому стані, щоб диктувати умови Україні, - Кравчук

Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)

Російська Федерація не в тому стані, щоб диктувати Україні будь-які умови. Настав час, щоб Москва захотіла врегулювати конфлікт на Донбасі.

Таку думку в інтерв'ю tsn.ua висловив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.

За його словами, запропонований "План спільних дій" щодо Донбасу відкриває шлях, щоб зустріч "нормандської четвірки" пройшла ще в цьому році.

"Чи захоче вона (Росія - ред.) в даному випадку підтримати цю ідеологію? Я думаю, що час настав захотіти. Тому що, будемо говорити відверто, не таке вже блискуче становище у Росії сьогодні, щоб диктувати багатьом, в тому числі Україні, якісь умови, і не йти на будь-які поступки", - зазначив Кравчук.

Він також додав, що обраний президент США Джо Байден у розмові з європейськими лідерами серед гарячих точок двічі назвав Україну.

"Думаю, це хороший знак. Європа, США і весь цивілізований світ бачать, що в даному випадку це не просто маленька точка на карті. Це полум'я в центрі Європи, яка в будь-який час може стати катастрофою. Цього не можна допустити", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук назвав "План спільних дій" по Донбасу передумовою для зустрічі президентів Росії і України.

Він також пояснив ідею провести місцеві вибори на окупованому Донбасі 31 березня 2021 року.