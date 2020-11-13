Россия не в том положении, чтобы диктовать условия Украине, - Кравчук

Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)

Российская Федерация находится не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия. Пришло время, чтобы Москва захотела урегулировать конфликт на Донбассе.

Такое мнение в интервью tsn.ua выразил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

По его словам, предложенный "План совместных действий" по Донбассу открывает путь, чтобы встреча "нормандской четверки" прошла еще в этом году.

"Захочет ли она (Россия, - ред.) в данном случае поддержать эту идеологию? Я думаю, что время пришло захотеть. Потому что, будем говорить откровенно, не такое уж блестящее положение у России сегодня, чтобы диктовать многим, в том числе Украине, какие-либо условия, и не идти на любые уступки", - отметил Кравчук.

Он также добавил, что избранный президент США Джо Байден в разговоре с европейскими лидерами среди горячих точек дважды назвал Украину.

"Думаю, это хороший знак. Европа, США и весь цивилизованный мир видят, что в данном случае это не просто маленькая точка на карте. Это пламя в центре Европы, которое в любое время может стать катастрофой. Этого нельзя допустить", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук назвал "План совместных действий" по Донбассу предпосылкой для встречи президентов России и Украины.

Он также объяснил идею провести местные выборы на оккупированном Донбассе 31 марта 2021 года.