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Росія хотіла провести фейкові вибори в ОРДЛО навесні 2021, - Кравчук

Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 13:09
Росія хотіла провести фейкові вибори в ОРДЛО навесні 2021, - Кравчук
Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація хотіла провести чергові фейкові вибори на окупованому Донбасі навесні 2021 року. У зв'язку з цим Київ у "Плані спільних дій" пропонує провести українські місцеві вибори на цих територіях 31 березня 2021 року.

Про це в інтерв'ю tsn.ua заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.

За його словами, план врегулювання на Донбасі підтримують європейські партнери і США.

"Щодо виборів. Головне тут навіть не конкретна дата. Час можна перенести. Це не є принциповим питанням. Принциповим питанням є контроль України над кордоном, відповідні дії української влади на підконтрольних територіях, встановлення українських інститутів влади, які й можуть забезпечити проведення виборів за українським законом", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше в "Плані спільних дій" українська сторона запропонувала повністю припинити конфлікт і демілітаризувати ОРДЛО на початку 2021 року, щоб провести вибори 31 березня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що такі вибори можливі, але це не самоціль.

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