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Росія планує ракетні випробування біля Норвегії на тлі навчань НАТО

Новини » Політика    30.10.2018 - 12:59
Фото: військові навчання (Flickr.Allied/Joint.Force)
Фото: військові навчання (Flickr.Allied/Joint.Force)

Столтенберг заявив, що Альянс був проінформований минулого тижня про заплановані випробування РФ

Цього тижня ВМС РФ планують випробувати ракети в міжнародних водах біля узбережжя Норвегії, оскільки НАТО проводить у цій країні свої найбільші військові навчання з кінця холодної війни. Про це заявляють офіційні представники Норвегії та НАТО, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RFE/RL.

Відзначимо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс був проінформований минулого тижня про заплановані випробування РФ.

"Навчання мають проходити з 1 по 3 листопада, на захід від прибережних міст Крістіансунд, Молде та Олесунн", - йдеться у повідомленні.

"Тут немає нічого драматичного, ми це відзначили і будемо відслідковувати російські маневри", - заявив міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсен.

Зазначимо, вчення Trident Juncture пройдуть з 25 жовтня по 7 листопада на території Норвегії, в Балтійському морі і Північній Атлантиці. 10 тисяч з близько 50 тисяч учасників - представники бундесверу, при цьому 8 тисяч німецьких військовослужбовців будуть присутні безпосередньо на місці навчань. Крім того, в маневрах візьмуть участь близько 150 літаків і 60 кораблів, зокрема, авіаносець США "Гаррі Трумен".

НАТО називає ці маневри найбільшими з 1991 року.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг визнав вплив "російської загрози" на військові навчання Північноатлантичного альянсу.

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