Россия планирует ракетные испытания возле Норвегии на фоне учений НАТО

Фото: военные учения (Flickr.Allied/Joint.Force)

Столтенберг заявил, что Альянс был проинформирован прошлой неделе о запланированных испытаниях РФ

На этой неделе ВМС РФ планируют испытать ракеты в международных водах у побережья Норвегии, поскольку НАТО проводит в этой стране свои крупнейшие военные учения с конца холодной войны. Об этом заявляют официальные представители Норвегии и НАТО, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RFE/RL.

Отметим, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс был проинформирован на прошлой неделе о запланированных испытаниях РФ.

"Обучение должны проходить с 1 по 3 ноября, на запад от прибрежных городов Кристиансунде, Молде и Олесунн", - говорится в сообщении.

"Здесь нет ничего драматического, мы это отметили и будем отслеживать российские маневры", - заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен.

Отметим, что учения Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике. 10 тысяч из около 50 тысяч участников - представители бундесвера, при этом 8 тысяч немецких военнослужащих будут присутствовать непосредственно на месте учений. Также в маневрах примут участие около 150 самолетов и 60 кораблей, в частности, авианосец США "Гарри Трумэн".

НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал влияние "российской угрозы" на военные учения Североатлантического альянса.