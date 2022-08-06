ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії заявили, що Сальдо нібито йде на поправку і назвали діагноз

Новость на русском →
Херсон, Субота 06 серпня 2022 14:53
У Росії заявили, що Сальдо нібито йде на поправку і назвали діагноз Фото: московські лікарі розкрили справжній діагноз (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Наталія Гурковська

Головного гауляйтера Херсона Володимира Сальдо отруїли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

У Telegram-каналі повідомляється, що передбачуваний діагноз Сальдо - "отруєння невідомою речовиною".

Серед інших варіантів, як додають у Telegram-каналі - енцефалопатія неясного генезу.

"Зараз він на ШВЛ у НДІ ім. Скліфосовського. Йому стає краще - він періодично прокидається", - йдеться у повідомленні.

Сальдо потрапив до клініки о 2:20 ночі.

"До палати до нього нікого не пускають. Сальдо підключили до ШВЛ, але вже сьогодні, найімовірніше, його відключать. Стан гауляйтера оцінюють як стабільний", пише Mash.

Як повідомлялося, Сальдо знаходиться в медикаментозній комі. Напередодні колаборанта госпіталізували.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що Сальдо потрапив до лікарні. Його госпіталізація може бути пов'язана з онкологічними проблемами.

Раніше російська пропаганда поширила інформацію, що нібито українські партизани в Херсоні спробували вбити місцевого гауляйтера Володимира Сальдо, який зрадив Україну і зараз служить окупантам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Владимир Сальдо
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз