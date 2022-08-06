У Росії заявили, що Сальдо нібито йде на поправку і назвали діагноз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash .

У Telegram-каналі повідомляється, що передбачуваний діагноз Сальдо - "отруєння невідомою речовиною".

Серед інших варіантів, як додають у Telegram-каналі - енцефалопатія неясного генезу.

"Зараз він на ШВЛ у НДІ ім. Скліфосовського. Йому стає краще - він періодично прокидається", - йдеться у повідомленні.

Сальдо потрапив до клініки о 2:20 ночі.

"До палати до нього нікого не пускають. Сальдо підключили до ШВЛ, але вже сьогодні, найімовірніше, його відключать. Стан гауляйтера оцінюють як стабільний", пише Mash.