ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія планує анексувати Херсонську область: в ОВА назвали терміни "референдуму"

Новость на русском →
Вівторок 07 червня 2022 19:16
Росія планує анексувати Херсонську область: в ОВА назвали терміни "референдуму" Ілюстративне фото (ks.suspilne.media)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошені чиновники, які співпрацюють з РФ, підготують "референдум" у Херсонській області до початку осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути в ході телемарафону.

За інформацією Лагути, вчора, 6 червня, у будівлі Херсонської ОДА відбулася велика нарада, в якій брали участь приблизно 70 людей.

"Був (на нараді - ред.) високопоставлений російський гість, за нашою інформацією це заступник глави адміністрації президента Росії, який поставив завдання колаборантам області до осені підготувати "референдум" про включення області до складу РФ", - розповів голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі поки що не хочуть говорити про референдуми на тимчасово окупованих територіях України. Особливо про можливі терміни їх проведення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Херсонская область Референдум Війна Росії проти України
NEWS
В Україні хочуть заборонити феєрверки
В Україні хочуть заборонити феєрверки
DAILY
Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися
Вадим ДенисенкоВиконавчий директор Українського Інституту майбутнього, радник голови МВС Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися