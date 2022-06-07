Росія планує анексувати Херсонську область: в ОВА назвали терміни "референдуму"

Самопроголошені чиновники, які співпрацюють з РФ, підготують "референдум" у Херсонській області до початку осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Херсонської ОВА Геннадія Лагути в ході телемарафону .

"Був (на нараді - ред.) високопоставлений російський гість, за нашою інформацією це заступник глави адміністрації президента Росії, який поставив завдання колаборантам області до осені підготувати "референдум" про включення області до складу РФ", - розповів голова Херсонської ОВА.

За інформацією Лагути, вчора, 6 червня, у будівлі Херсонської ОДА відбулася велика нарада, в якій брали участь приблизно 70 людей.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі поки що не хочуть говорити про референдуми на тимчасово окупованих територіях України. Особливо про можливі терміни їх проведення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.