Россия планирует аннексировать Херсонскую область: в ОВА назвали сроки "референдума"

Самопровозглашенные чиновники, которые сотрудничают с РФ, подготовят "референдум" в Херсонской области до начала осени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Геннадия Лагуты в ходе телемарафона .

"Был (на совещании - ред.) высокопоставленный российский гость, по нашей информации это замглавы администрации президента России, который поставил задачу коллаборантам области к осени подготовить "референдум" о включении области в состав РФ", - рассказал глава Херсонской ОВА.

По информации Лагуты, вчера, 6 июня, в здании Херсонской ОДА прошло большое совещание, в котором принимали участие примерно 70 человек.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не хотят говорить о референдумах на временно оккупированных территориях Украины. Особенно, о возможных сроках их проведения.

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