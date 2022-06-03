В РФ поки не хочуть говорити про терміни проведення референдумів на окупованих територіях

У Кремлі поки що не хочуть говорити про референдуми на тимчасово окупованих територіях України. Особливо, про можливі терміни їх проведення.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Пєсков пояснив, що Москва нібито поки не може говорити про референдуми для приєднання Донбасу та "звільнених" областей України до Росії. "Поки що немає розуміння щодо часових рамок можливого проведення референдумів у "ДНР", "ЛНР", Херсонській та Запорізькій областях щодо входження до складу Росії", - сказав він.