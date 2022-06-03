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В РФ поки не хочуть говорити про терміни проведення референдумів на окупованих територіях

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Москва, П'ятниця 03 червня 2022 13:38
В РФ поки не хочуть говорити про терміни проведення референдумів на окупованих територіях Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремлі поки що не хочуть говорити про референдуми на тимчасово окупованих територіях України. Особливо, про можливі терміни їх проведення.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Пєсков пояснив, що Москва нібито поки не може говорити про референдуми для приєднання Донбасу та "звільнених" областей України до Росії.

"Поки що немає розуміння щодо часових рамок можливого проведення референдумів у "ДНР", "ЛНР", Херсонській та Запорізькій областях щодо входження до складу Росії", - сказав він.

Нагадаємо, що вчора в Росії заявили, що прагнуть включити захоплені території України до складу РФ. Крім того, у Кремлі вважають, що зможуть це зробити протягом року.

Також раніше учасник російської переговорної делегації Леонід Слуцький заявив, що на Донбасі очікуються "знакові події", і підтвердив підготовку "референдумів".

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Референдум Пєсков Російська Федерація
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