США не вестимуть переговори з Росією щодо "гарантій безпеки" без партнерів у Європі

США бачили пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки". Вашингтон не розглядатиме ініціативу Москви без участі партнерів з Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Ми бачили російські пропозиції (щодо "гарантій безпеки" - ред.). Ми обговорюємо їх з нашими союзниками і партнерами в Європі", - сказала Псакі.

Вона додала, що США не будуть вести переговори щодо пропозицій Росії без обговорення з європейськими партнерами.