США не вестимуть переговори з Росією щодо "гарантій безпеки" без партнерів у Європі
США бачили пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки". Вашингтон не розглядатиме ініціативу Москви без участі партнерів з Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.
"Ми бачили російські пропозиції (щодо "гарантій безпеки" - ред.). Ми обговорюємо їх з нашими союзниками і партнерами в Європі", - сказала Псакі.
Вона додала, що США не будуть вести переговори щодо пропозицій Росії без обговорення з європейськими партнерами.
Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало пропозиції США і НАТО щодо "гарантій безпеки".
Зазначимо, російська ініціатива про "гарантії безпеки" з'явилася після онлайн-зустрічі президентів США і США Джо Байдена і Володимира Путіна. Останній зажадав від свого американського колеги гарантії того, що Україна не вступить до НАТО.
Як повідомляло РБК-Україна, Байден відкинув цю вимогу Путіна.