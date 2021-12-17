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США не вестимуть переговори з Росією щодо "гарантій безпеки" без партнерів у Європі

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Вашингтон, П'ятниця 17 грудня 2021 15:30
США не вестимуть переговори з Росією щодо "гарантій безпеки" без партнерів у Європі Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США бачили пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки". Вашингтон не розглядатиме ініціативу Москви без участі партнерів з Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Ми бачили російські пропозиції (щодо "гарантій безпеки" - ред.). Ми обговорюємо їх з нашими союзниками і партнерами в Європі", - сказала Псакі.

Вона додала, що США не будуть вести переговори щодо пропозицій Росії без обговорення з європейськими партнерами.

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало пропозиції США і НАТО щодо "гарантій безпеки".

Зазначимо, російська ініціатива про "гарантії безпеки" з'явилася після онлайн-зустрічі президентів США і США Джо Байдена і Володимира Путіна. Останній зажадав від свого американського колеги гарантії того, що Україна не вступить до НАТО.

Як повідомляло РБК-Україна, Байден відкинув цю вимогу Путіна.

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