Росія планує дестабілізувати Україну зсередини, - заступник держсекретаря США
У США заявили, що Москва приготувала план внутрішньої дестабілізації України. Крім того, вона поширює дезінформацію та брехню про Україну, США та НАТО, щоб виправдати власні дії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг заступника державного секретаря США Вікторії Нуланд.
За її словами, Росія створила кризу з нічого.
"Саме Росія накопичила 100 000 військових на кордонах України. Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію та варіанти дій під чужим прапором в Україні. Саме Росія поширює дезінформацію та брехню про Україну, США та НАТО, щоб виправдати власні дії", - сказала Нуланд.
Вона також нагадала, що саме РФ виступає агресором, окупувала частину території України 2014 року, а Україна лише хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для себе.
Нагадаємо, США бачать у діях Росії намір напасти на Україну.
Крім того, The New York Times писав, що Володимир Путін відклав можливе вторгнення до України ближче до весни.