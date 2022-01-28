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Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН щодо України

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П'ятниця 28 січня 2022 19:59
Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН щодо України Фото: Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН по Україні (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Валерія Поліщук

Росія хоче скасувати відкрите засідання Ради Безпеки ООН, в ході якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною. Засідання, ініційоване Сполученими Штатами, заплановано на понеділок, 31 Січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника посла Росії в ООН Дмитра Полянського в Twitter.

"Я не можу пригадати іншого випадку, коли член Ради Безпеки пропонував обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення в якості загрози міжнародному порядку від когось іншого",-написав він.

При цьому Полянський висловив сподівання, що члени Радбез ООН не підтримають проведення засідання щодо України.

"Сподіваюся, колеги-члени РБ ООН не підтримають цей явний піар-хід, що ганьбить репутацію Ради Безпеки ООН", - додав він.

Нагадаємо, вчора США скликали засідання Радбезу ООН з приводу загрози російського військового вторгнення в Україну.

Крім того, в російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що навіть думка про можливість війни Росії з Україною є "неприйнятною".

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