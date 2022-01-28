Глава Пентагону про загрозу вторгнення Росії в Україну: конфлікт не є неминучим

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вторгнення Росії в Україну не є неминучим. Він також додав, що поки не ясно, чи планує Москва напад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Пентагону .

"Конфлікт не є неминучим. Ще є час та місце для дипломатії", - сказав Остін, коментуючи ситуацію навколо України.

За його словами, на сьогодні поки що не ясно, чи має намір Росія нападати на Україну. Проте з військової точки зору у Москви все підготовлено до вторгнення.

"Хоча ми не віримо, що президент (Росії Володимир - ред.) Путін прийняв остаточне рішення використати ці сили проти України, тепер у нього є така можливість, і у нього є кілька варіантів", - додав Остін.

Глава Пентагон також припустив, що Росія може вдатися до вкрай провокаційних кроків, таких як визнання незалежності непідконтрольних Україні регіонів.