Глава Пентагону про загрозу вторгнення Росії в Україну: конфлікт не є неминучим
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що вторгнення Росії в Україну не є неминучим. Він також додав, що поки не ясно, чи планує Москва напад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Пентагону.
"Конфлікт не є неминучим. Ще є час та місце для дипломатії", - сказав Остін, коментуючи ситуацію навколо України.
За його словами, на сьогодні поки що не ясно, чи має намір Росія нападати на Україну. Проте з військової точки зору у Москви все підготовлено до вторгнення.
"Хоча ми не віримо, що президент (Росії Володимир - ред.) Путін прийняв остаточне рішення використати ці сили проти України, тепер у нього є така можливість, і у нього є кілька варіантів", - додав Остін.
Глава Пентагон також припустив, що Росія може вдатися до вкрай провокаційних кроків, таких як визнання незалежності непідконтрольних Україні регіонів.
Нагадаємо, США на 31 січня скликали відкрите засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації навколо України. Росія хоче його скасувати.
Зазначимо, раніше у міністерстві закордонних справ Росії заявили, що навіть думка про можливість війни Росії з Україною є "неприйнятною".