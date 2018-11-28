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Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту суверенітету, - Порошенко

Новини » Політика    28.11.2018 - 00:18
Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту суверенітету, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Згідно з розвідкою, Росія концентрує велику кількість військ уздовж українського кордону

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю каналу CNN, передає РБК-Україна.

"Під час телефонної розмови з Майком Помпео він пообіцяв мені, що США нададуть повну допомогу, в тому числі військову допомогу, із захисту суверенітету України", - сказав Порошенко.

Він також заявив, що, згідно з розвідувальною інформацією, яка надходить зокрема й від джерел у НАТО, Росія концентрує велику кількість військ уздовж українського кордону.

"У нас є всі докази цього", - підкреслив президент.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Петро Порошенко обговорив ситуацію в Азовському морі в ході телефонної розмови з держсекретарем США Майклом Помпео, проінформувавши американську сторону про акт збройної агресії, вчинений Росією проти України в акваторії Керченської протоки, а також про відповідні кроки української сторони - запровадження режиму воєнного стану.

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