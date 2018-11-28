Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту суверенітету, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Згідно з розвідкою, Росія концентрує велику кількість військ уздовж українського кордону

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю каналу CNN, передає РБК-Україна.

"Під час телефонної розмови з Майком Помпео він пообіцяв мені, що США нададуть повну допомогу, в тому числі військову допомогу, із захисту суверенітету України", - сказав Порошенко.

JUST IN: ukraine's President @poroshenko tells me that during a phone call with Mike Pompeo, the U. S. Secretary of State pledged "full assistance, including military assistance," to protect Ukrainian sovereignty. pic.twitter.com/DyoKE9ipPq — Christiane Amanpour (@camanpour) November 27, 2018

Він також заявив, що, згідно з розвідувальною інформацією, яка надходить зокрема й від джерел у НАТО, Росія концентрує велику кількість військ уздовж українського кордону.

"У нас є всі докази цього", - підкреслив президент.

#BREAK Ukraine’s President @poroshenko tells me that “based on our intelligence information, including those we received from our NATO sources,” Russia is concentrating large numbers of troops along the Ukrainian border. “We have all the evidence of that,” he says. pic.twitter.com/NOE3klxvEt — Christiane Amanpour (@camanpour) November 27, 2018

Нагадаємо, 26 листопада президент України Петро Порошенко обговорив ситуацію в Азовському морі в ході телефонної розмови з держсекретарем США Майклом Помпео, проінформувавши американську сторону про акт збройної агресії, вчинений Росією проти України в акваторії Керченської протоки, а також про відповідні кроки української сторони - запровадження режиму воєнного стану.