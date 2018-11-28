Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Безпілотники СММ зафіксували в районі Станиці Луганської одну зенітну установку

Українська сторона СЦКК повідомляє про накопичення озброєння бойовиків в районі Станиці Луганської. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, за даними звіту місії ОБСЕ, 26 листопада безпілотники СММ в черговий раз зафіксували в районі Станиці Луганської одну зенітну установку та чотирьох бойовиків, які перебували неподалік. Крім того, бойовики заявили, що біла ракета, випущена на південь від моста у Станиці Луганській, нібито позначає їхню готовність до розведення сил.

"В чергове, зафіксовані обмеження свободи пересування, заборона доступу та інші перешкоди у виконанні мандату СММ на Маріупольському напрямку. Найманці російсько-окупаційних військ знову відмовили членам патруля місії, які намагалися потрапити до автошляху Е58 (Одеса - Нова Каховка - Новоазовськ), у проїзді через блокпост біля Безіменного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося українська сторона в Тристоронній контактній групі у ході засідання у Мінську ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада 2018 року.

Додамо, воєнний стан в Донецькій і Луганській областях не вплине на мирних жителів.