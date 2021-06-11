Росія передасть Ірану супутник, щоб відстежувати потенційні військові цілі, - ЗМІ

Згідно з планом, іранцям буде доставлений супутник Канопус-V російського виробництва, який оснащений камерою з високою роздільною здатністю. Це підвищить шпигунські можливості Ірану і дозволить здійснювати постійний моніторинг об'єктів, починаючи від нафтопереробних заводів в Перській затоці та ізраїльських військових баз до іракських казарм.

Канопус-V призначений для цивільного використання, але лідери Корпусу вартових ісламської революції Ірану з 2018 року здійснили кілька поїздок до Росії, щоб допомогти в переговорах щодо угоди.

Цієї весни російські експерти вирушили до Ірану, щоб допомогти навчити бригади, які будуть керувати супутником з недавно побудованого об'єкта недалеко від Караджа на захід від Тегерана.

Згідно з угодою, новий супутник Ірану буде запущений в Росії і матиме російське обладнання, в тому числі камеру з роздільною здатністю 1,2 метра. Це є значним поліпшенням у порівнянні з нинішніми можливостями Ірану, але далеко від якості, що досягається американськими супутниками-шпигунами.

"Він не найкращий у світі, але з високою роздільною здатністю і дуже хороший для військових цілей", - заявив офіційний представник Близького Сходу.

Занепокоєння викликає і те, що тепер Іран зможе поділитися знімками з проіранськими угрупованнями ополченців по всьому регіону. Проіранські ополченці причетні до неодноразових ракетних обстрілів іракських військових баз, де знаходяться американські війська і військові інструктори.