Россия передаст Ирану спутник, чтоб отслеживать потенциальные военные цели, - СМИ

Согласно плану, иранцам будет доставлен спутник Канопус-V российского производства, который оснащен камерой с высоким разрешением. Это повысит шпионские возможности Ирана и позволит осуществлять постоянный мониторинг объектов, начиная от нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе и израильских военных баз до иракских казарм.

Канопус-V предназначен для гражданского использования, но лидеры Корпуса стражей исламской революции Ирана с 2018 года совершили несколько поездок в Россию, чтобы помочь в переговорах по соглашению.

Этой весной российские эксперты отправились в Иран, чтобы помочь обучить бригады, которые будут управлять спутником с недавно построенного объекта недалеко от Караджа к западу от Тегерана.

Согласно соглашению, новый спутник Ирана будет запущен в России и будет иметь российское оборудование, в том числе камеру с разрешением 1,2 метра. Это является значительным улучшением по сравнению с нынешними возможностями Ирана, но далеко от качества, достигаемого американскими спутниками-шпионами.

"Он не лучший в мире, но с высоким разрешением и очень хорош для военных целей", - заявил фициальный представитель Ближнего Востока.

Беспокойство вызывает и то, что теперь Иран сможет поделиться снимками с проиранскими группировками ополченцев по всему региону. Проиранские ополченцы причастны к неоднократным ракетным обстрелам иракских военных баз, где находятся американские войска и военные инструкторы.