Россия передаст Ирану спутник, чтоб отслеживать потенциальные военные цели, - СМИ
Россия готовится предоставить Ирану спутниковую систему. Она позволит Тегерану беспрецедентную возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и за его пределами.
Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на собственные источники.
Согласно плану, иранцам будет доставлен спутник Канопус-V российского производства, который оснащен камерой с высоким разрешением. Это повысит шпионские возможности Ирана и позволит осуществлять постоянный мониторинг объектов, начиная от нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе и израильских военных баз до иракских казарм.
Канопус-V предназначен для гражданского использования, но лидеры Корпуса стражей исламской революции Ирана с 2018 года совершили несколько поездок в Россию, чтобы помочь в переговорах по соглашению.
Этой весной российские эксперты отправились в Иран, чтобы помочь обучить бригады, которые будут управлять спутником с недавно построенного объекта недалеко от Караджа к западу от Тегерана.
Согласно соглашению, новый спутник Ирана будет запущен в России и будет иметь российское оборудование, в том числе камеру с разрешением 1,2 метра. Это является значительным улучшением по сравнению с нынешними возможностями Ирана, но далеко от качества, достигаемого американскими спутниками-шпионами.
"Он не лучший в мире, но с высоким разрешением и очень хорош для военных целей", - заявил фициальный представитель Ближнего Востока.
Беспокойство вызывает и то, что теперь Иран сможет поделиться снимками с проиранскими группировками ополченцев по всему региону. Проиранские ополченцы причастны к неоднократным ракетным обстрелам иракских военных баз, где находятся американские войска и военные инструкторы.
Напомним, США призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ. Это нужно для заключения ядерной сделки.
Ранее сообщалось, что Иран обогащает уран до уровня, близкого к оружейному.