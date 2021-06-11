ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Россия передаст Ирану спутник, чтоб отслеживать потенциальные военные цели, - СМИ

Новина українською →
Россия, Пятница 11 июня 2021 06:38
Россия передаст Ирану спутник, чтоб отслеживать потенциальные военные цели, - СМИ Фото: Россия обещает Ирану спутник ( Flickr)
Автор: Наталья Скороход

Россия готовится предоставить Ирану спутниковую систему. Она позволит Тегерану беспрецедентную возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке и за его пределами.

Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Согласно плану, иранцам будет доставлен спутник Канопус-V российского производства, который оснащен камерой с высоким разрешением. Это повысит шпионские возможности Ирана и позволит осуществлять постоянный мониторинг объектов, начиная от нефтеперерабатывающих заводов в Персидском заливе и израильских военных баз до иракских казарм.

Канопус-V предназначен для гражданского использования, но лидеры Корпуса стражей исламской революции Ирана с 2018 года совершили несколько поездок в Россию, чтобы помочь в переговорах по соглашению.

Этой весной российские эксперты отправились в Иран, чтобы помочь обучить бригады, которые будут управлять спутником с недавно построенного объекта недалеко от Караджа к западу от Тегерана.

Согласно соглашению, новый спутник Ирана будет запущен в России и будет иметь российское оборудование, в том числе камеру с разрешением 1,2 метра. Это является значительным улучшением по сравнению с нынешними возможностями Ирана, но далеко от качества, достигаемого американскими спутниками-шпионами.

"Он не лучший в мире, но с высоким разрешением и очень хорош для военных целей", - заявил фициальный представитель Ближнего Востока.

Беспокойство вызывает и то, что теперь Иран сможет поделиться снимками с проиранскими группировками ополченцев по всему региону. Проиранские ополченцы причастны к неоднократным ракетным обстрелам иракских военных баз, где находятся американские войска и военные инструкторы.

Напомним, США призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ. Это нужно для заключения ядерной сделки.

Ранее сообщалось, что Иран обогащает уран до уровня, близкого к оружейному.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Иран
NEWS
Зеленский надеется, что саммит НАТО рассмотрит эффективные шаги для сдерживания России
Зеленский надеется, что саммит НАТО рассмотрит эффективные шаги для сдерживания России
DAILY
Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина