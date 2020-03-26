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Контактна група обговорила питання обміну полоненими з ОРДЛО

Новини » Політика     26.03.2020 - 21:48
Контактна група обговорила питання обміну полоненими з ОРДЛО
Фото: представник України в ТКГ Леонід Кучма (РБК-Україна)

Триває робота над формуванням списків у межах взаємного звільнення утримуваних осіб

Трьохстороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у режимі відеоконференції обговорила питання обміну полоненими з ОРДЛО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, серед ключових питань, які були порушені українською стороною, стосувалися безпекової ситуації на Донбасі та взаємного звільнення утримуваних осіб.

Українська сторона підтвердила відданість режиму стійкого та повного припинення вогню та закликала учасників ТКГ підтримати цю ініціативу.

Також триває робота над формуванням списків у межах взаємного звільнення утримуваних осіб.

Крім того, учасники ТКГ продовжили консультації щодо наступних ділянок розведення сил і засобів, зважаючи передусім на гуманітарні критерії.

"Під час засідання жодних документів підписано не було", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що повернення українських заручників з ОРДЛО може статися протягом двох місяців. Про це говорили учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську 11 березня.

Крім того, українська сторона внесла в список майбутнього обміну полоненими 86 незаконно ув'язнених кримських татар.

Додамо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала ТКГ список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими. Глава держави зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.

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