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Зеленський повідомив, коли може початися повномасштабна війна України і Росії

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Києва, Вівторок 01 червня 2021 10:39
Зеленський повідомив, коли може початися повномасштабна війна України і Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський допустив ймовірність повномасштабної війни з Росією. Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, а саме до 12-16 вересня.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За його словами, у Росії є багато варіантів агресії проти України, один з них-"прорубати коридор" в окупований нею Крим. Може бути ескалація з боку окупованого Донбасу.

"Великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької та Луганської областей. Ми розглядаємо й готуємося до таких кроків", - заявив Зеленський.

За його словами, Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливі геополітичну і оборонну угоди.

"Після цього може бути справді серйозний вплив Росії і серйозна координація та контроль білоруських збройних сил. Тоді ми можемо розглядати ризик і з того боку... Але якщо, для прикладу, ми говоримо про коридор до Криму, то це значить, що не можна буде заховати цю ситуацію за "громадянським конфліктом". Це буде відкрита повномасштабна війна", - заявив Зеленський.

За його словами, до початку навчань "Захід-2021" ситуація біля кордонів України буде небезпечною.

"Тому моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський розповів, чи планує Україна застосовувати п'яту статтю НАТО.

Також президент України запропонував новий формат переговорів по Донбасу і Криму.

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