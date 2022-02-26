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Ердоган і Алієв запропонували організувати переговори з Росією, - Зеленський

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Київ, Субота 26 лютого 2022 19:43
Ердоган і Алієв запропонували організувати переговори з Росією, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим. Вони запропонували взяти на себе організацію переговорів з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Ільхам Алієв і президент (Туреччини, - ред.) Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, це можна привітати", - зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні в Москві заявили, що Україна нібито відмовилася від переговорів, але радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що це частина тактики Росії для того, щоб завести процес у глухий кут.

Напередодні повідомлялося, що місце такої зустрічі ще обговорюється.

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