Угорщина пропонує провести переговори України та Росії в Будапешті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пропонує Будапешт в якості місця проведення мирних переговорів між Росією і Україною. Сторони не виключаю такої можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dailynewshungary.com .

За його словами, він консультувався як з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, так і з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Поки жодна зі сторін не виключає такої можливості.

"Цією пропозицією Угорщина сподівається внести свій внесок у відновлення миру, в якому вона зацікавлена", - додав він.