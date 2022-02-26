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Угорщина пропонує провести переговори України та Росії в Будапешті

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Будапешт, Субота 26 лютого 2022 22:35
Угорщина пропонує провести переговори України та Росії в Будапешті Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (flickr by U s Department of State)
Автор: Ілона Свиридова

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пропонує Будапешт в якості місця проведення мирних переговорів між Росією і Україною. Сторони не виключаю такої можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dailynewshungary.com.

За його словами, він консультувався як з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, так і з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Поки жодна зі сторін не виключає такої можливості.

"Цією пропозицією Угорщина сподівається внести свій внесок у відновлення миру, в якому вона зацікавлена", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим повідомив, що вони запропонували організувати зустріч з Росією.

Також в Офісі президента заявили, що Росія намагається завести переговорний процес у глухий кут.

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