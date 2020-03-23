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Росія відкрила кордон для мешканців окупованого Донбасу

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 12:24
Росія відкрила кордон для мешканців окупованого Донбасу
Ілюстративне фото (dan-news.info)

Росія відкрила кордон після закриття КПВВ українською стороною

Незважаючи на карантин і закриття кордонів для іноземців Російська Федерація дозволила в'їзд жителям окупованого Донбасу. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на рішення уряду.

Повідомляється, що в розпорядження від 16 березня внесли зміни, згідно з якими заборону на в'їзд не поширюється на жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

"У зв'язку з економічною та транспортної блокадою Україною окремих районів Донецької та Луганської областей України, керуючись принципами гуманності, положення (про обмеження в'їзду в РФ, - ред.) не застосовувати відносно громадян України і осіб без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", - йдеться у новому розпорядженні.

Нагадаємо, 18 березня Росія заборонила в'їзд жителям ОРДЛО без російського паспорта. Обмеження були введені, щоб не допустити поширення коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що на окупованому Донбасі через пандемії коронавіруса на цьому тижні можуть ввести частковий карантин.

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