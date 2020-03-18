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Росія заборонила в'їзд жителям ОРДЛО без російського паспорта

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 11:20
Росія заборонила в'їзд жителям ОРДЛО без російського паспорта
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Росія закрила кордон з окупованим Донбасом

Через пандемію коронавірусу Російська Федерація заборонила в'їзд жителям Донбасу без російського паспорта. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що обмеження введені, щоб не допустити поширення коронавірусу. При цьому уточнюється, що для людей з українськими паспортами в'їзд заборонено.

В'їзд дозволено тільки тим, у кого є паспорт громадянина Російської Федерації, причому в ньому необов'язково мати відмітку про російську реєстрацію.

Нагадаємо, раніше так звана влада "Криму" через коронавірус в Україні закрила адміністративний кордон з материковою частиною до 1 травня 2020 року. Пропускати через контрольні пункти на півночі півострова будуть тільки людей з місцевою реєстрацією.

До цього українська сторона призупинила роботу КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом. Крім того, введено обмеження на пропуск жителів окупованого Донбасу через КПВВ в Луганській і Донецькій областях. Зокрема, через пункти не пропускають людей, у яких немає постійної реєстрації на підконтрольній території.

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