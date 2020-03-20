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Карантин у ОРДЛО можуть ввести з наступного тижня, - правозахисники

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 15:44
Карантин у ОРДЛО можуть ввести з наступного тижня, - правозахисники
Ілюстративне фото (УНІАН)

Правозахисники відзначають, що в ОРДЛО не готові до епідемії коронавірусу

На окупованому Донбасі через пандемію коронавірусу наступного тижня можуть ввести частковий карантин. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Санітарна блокада: як непідконтрольний Донбас закривають на карантин".

Зазначимо, на сьогодні ватажки самопроголошених "республік" заперечують наявність коронавірусу на окупованих територіях, при цьому працюють навчальні заклади і тривають масові заходи. За даними "Східної правозахисної групи", частковий карантин там можуть ввести тільки з наступного тижня, але до пандемії в окупованих районах не готові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з опівночі 21 березня, так звана "ДНР" повністю перекриває лінію розмежування. До цієї дати у місцевих мешканців ще є можливість виїхати на підконтрольну частину України при наявності відповідної постійної реєстрації.

РБК-Україна писало, що в окупованих районах Донецької та Луганської областей немає тестів для виявлення коронавірусу. При цьому тільки за останній тиждень там з підозрою на пневмонію госпіталізували понад 90 осіб.

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