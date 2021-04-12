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Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо ситуації біля кордону України

Автор: Дмитро Левицький

Постійна рада ОБСЄ вирішила зібратися на засідання через нарощення російської військової присутності біля кордону України. Однак представники Росії відмовилися брати участь у цьому засіданні.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці у Twitter.

Засідання ОБСЄ щодо стягування військ Росії до українського кордону відбудеться вранці середи, 14 квітня.

"Росія не братиме участі у зустрічі, що суперечить Віденському документу, який стверджує, що їм слід добросовісно співпрацювати з таких питань", - розповів журналіст.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська з різних регіонів до українського кордону. Українська розвідка заявляла, що стягування російських військ закінчиться до кінця квітня. Водночас розвідка вважає, що Росія готова до масштабної ескалації на Донбасі, а також може спробувати просунутися вглиб України.

На тлі російських агресивних дій біля кордону глава МЗС України завтра вирушить у Брюссель, де зустрінеться з генеральним секретарем НАТО. В цей час у Брюсселі перебувати й очільник Держдепу США.

Напередодні візиту у Брюссель глава Держдепу США обговорив з генсеком НАТО ситуацію біля українського кордону. Очільники відомств вважають, що Росія повинна припинити стягування військ.

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