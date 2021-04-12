Россия отказалась участвовать в заседании ОБСЕ по ситуации возле границы Украины

Постоянный совет ОБСЕ решил собраться на заседание из-за наращивания российского военного присутствия возле границы Украины. Однако представители России отказались принимать участие в этом заседании.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на странице в Twitter.
Заседание ОБСЕ по стягиванию войск России к украинской границе состоится утром среды, 14 апреля.
"Россия не будет принимать участия во встрече, что противоречит Венскому документу, который утверждает, что им следует добросовестно сотрудничать по таким вопросам", - рассказал журналист.
Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска из разных регионов к украинской границе. Украинская разведка заявляла, что стягивание российских войск закончится до конца апреля. В то же время разведка считает, что Россия готова к масштабной эскалации на Донбассе, а также может попытаться продвинуться вглубь Украины.
На фоне российских агрессивных действий у границы глава МИД Украины завтра отправится в Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО. В это время в Брюсселе будет находиться и глава Госдепа США.
Накануне визита в Брюссель глава Госдепа США обсудил с генсеком НАТО ситуацию возле украинской границы. Руководители ведомств считают, что Россия должна прекратить стягивание войск.