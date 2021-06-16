Росія відчайдушно хоче бути наддержавою, але її тисне Китай, - Байден

Президент США Джо Байден перед тим, як відлетіти з Женеви після переговорів з російським президентом Володимиром Путіним, заявив, що Росія зараз у дуже скрутному становищі. На його думку, Росія намагається всіма силами втримати статус наддержави.

За словами президента США, в останні три-п'ять років великі країни почали ставити собі питання, як зберегти своє лідерство у світі. Сполучені Штати, як сказав Байден, теж роблять це.

"Росія зараз перебуває у дуже і дуже скрутному становищі. Їх тисне Китай. Вони відчайдушно хочуть залишатися наддержавою", - заявив він.