Байден про розмову з Путіним: ми маємо встановити спільні правила для США та Росії
Президент США Джо Байден розповів про переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони домовились, що потрібно встановити спільні правила для США і Росії.
Про це заявив на брифінгу Байден.
РФ і США детально обговорили подальші кроки в сфері стратегічної стабільності, запускають діалог щодо стратегічної стабільності.
"Ми маємо встановити спільні правила, за якими будемо рухатись вперед. Це не тільки для користі Росії та США, а для користі всьому світу", - заявив Байден.
Наступні 6-12 місяців покажуть, чи вдалося РФ і США запустити стратегічний діалог, домовитися про обмін ув'язненими, повідомив президент США.
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що на зустрічі з Байденом піднімалося українське питання, зокрема, мінські угоди щодо Донбасу.
А що стосується наміри України вступити до НАТО, то він заявив, що тут нема про що говорити.
Він також звинуватив Київ у тому, що українські пропозиції щодо мінських угод не мають нічого спільного з ними.