Байден про розмову з Путіним: ми маємо встановити спільні правила для США та Росії

Президент США Джо Байден розповів про переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони домовились, що потрібно встановити спільні правила для США і Росії.

Про це заявив на брифінгу Байден.

РФ і США детально обговорили подальші кроки в сфері стратегічної стабільності, запускають діалог щодо стратегічної стабільності.

"Ми маємо встановити спільні правила, за якими будемо рухатись вперед. Це не тільки для користі Росії та США, а для користі всьому світу", - заявив Байден.

Наступні 6-12 місяців покажуть, чи вдалося РФ і США запустити стратегічний діалог, домовитися про обмін ув'язненими, повідомив президент США.