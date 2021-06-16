Россия отчаянно хочет быть сверхгосударством, но ее давит Китай, - Байден

Президент США Джо Байден перед тем, как улететь из Женевы после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, заявил, что Россия сейчас в очень трудном положении. По его мнению, Россия пытается всеми силами удержать статус сверхгосударства.

Об этом сообщает издание The Guardian.