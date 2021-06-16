ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден про холодну війну з Росією: Путін розуміє, що вона не потрібна

Новость на русском →
Женева, Середа 16 червня 2021 20:44
Байден про холодну війну з Росією: Путін розуміє, що вона не потрібна Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден відповів на питання про можливість холодної війни з Росією. Він думає, що президент Росії Володимир Путін цього не хоче.

Про це президент США заявив на прес-конференції.

Але, за словами Байдена, це не означає, що Путін "готовий передати своє озброєння до музею".

"Я не вважаю, що він шукає холодною війни з США. Я йому сказав, що твоє та моє покоління лише на 10 років розрізнається. Це не означає, що ми маємо обійматись та цілуватись. Але це означає, що є багато спільного. Він розуміє, що холодна війна не потрібна", - заявив Байден.

За його словами, у Росії багато миль кордону з Китаєм, який рухається вперед.

"Чи потрібно їм тоді поводитися у більш агресивний спосіб. Я не думаю, що він (Путін, - ред.) шукає холодної війни з США", - заявив Байден.

Нагадаємо, Володимир Путін, коментуючи непередбачуваність політики Москви, назвав захоплення українського Криму в 2014 році "адекватною реакцією" на загрози.

Зазначимо, Джо Байден розповів про переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Сьогодні в Женеві відбувся саміт США-РФ, який тривав три години.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Джозеф Байден война
NEWS
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО