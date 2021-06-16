Байден про холодну війну з Росією: Путін розуміє, що вона не потрібна

Президент США Джо Байден відповів на питання про можливість холодної війни з Росією. Він думає, що президент Росії Володимир Путін цього не хоче.

Але, за словами Байдена, це не означає, що Путін "готовий передати своє озброєння до музею".

"Я не вважаю, що він шукає холодною війни з США. Я йому сказав, що твоє та моє покоління лише на 10 років розрізнається. Це не означає, що ми маємо обійматись та цілуватись. Але це означає, що є багато спільного. Він розуміє, що холодна війна не потрібна", - заявив Байден.

За його словами, у Росії багато миль кордону з Китаєм, який рухається вперед.

"Чи потрібно їм тоді поводитися у більш агресивний спосіб. Я не думаю, що він (Путін, - ред.) шукає холодної війни з США", - заявив Байден.