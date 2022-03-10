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Sony Music призупиняє діяльність на території Росії

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Четвер 10 березня 2022 16:56
Sony Music призупиняє діяльність на території Росії Фото: Sony Music призупиняє діяльність на території Росії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Друга за величиною компанія звукозапису Sony Music Group заявила про припинення роботи на території Росії. Співробітникам продовжуватимуть оплачувати зарплату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Variety.

"Sony Music Group закликає до миру в Україні та припинення насильства. Ми призупинили операції в Росії і продовжимо нашу підтримку глобальних зусиль з надання гуманітарної допомоги нужденним", - пише пресслужба компанії.

Основні лейбли компанії Universal, Sony і Warner мають власні операції в Росії. Очікується, що Warner оголосить про припинення роботи на території агресора вже найближчими днями.

Тим часом усі три лейбли зробили пожертвування на допомогу Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Росії припиняє роботу маркетплейс Fiverr.

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