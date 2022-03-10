Sony Music призупиняє діяльність на території Росії

Друга за величиною компанія звукозапису Sony Music Group заявила про припинення роботи на території Росії. Співробітникам продовжуватимуть оплачувати зарплату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Variety .

" Sony Music Group закликає до миру в Україні та припинення насильства. Ми призупинили операції в Росії і продовжимо нашу підтримку глобальних зусиль з надання гуманітарної допомоги нужденним", - пише пресслужба компанії.

Основні лейбли компанії Universal, Sony і Warner мають власні операції в Росії. Очікується, що Warner оголосить про припинення роботи на території агресора вже найближчими днями.

Тим часом усі три лейбли зробили пожертвування на допомогу Україні.