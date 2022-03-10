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Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі

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Четвер 10 березня 2022 16:43
Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі Фото: Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі (psm.com)
Автор: Марія Кучерявець

Міжнародна система грошових переказів Western Union заявила про призупинення роботи на території Росії та Білорусі. Таким чином компанія засудила російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Post.

"Ми ретельно вивчили внутрішні та зовнішні фактори, у тому числі наслідки для наших шановних колег, партнерів та клієнтів. Зрештою, у світлі трагічних наслідків тривалого нападу Росії на Україну, які продовжуються, ми прийшли до рішення призупинити наші операції в Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Компанія заявила, що засуджує неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії в Україну.

"Всі ми поділяємо шок, недовіру та сум у зв'язку з цією трагедією та гуманітарною катастрофою. Наші серця звернені до народу України та наших колег, клієнтів, агентів та партнерів, які постраждали", - зазначено в повідомленні.

Разом з тим йдеться, що команда Western Union протягом останніх тижнів працює над тим, щоб підтримувати українських клієнтів, у тому числі мільйони біженців усіма можливими способами.

"Це включає пожертвування для підтримки зусиль з надання гуманітарної допомоги та безкоштовні грошові перекази. Ми приєднуємося до міжнародної спільноти та висловлюємо щиру надію на дипломатичне та мирне врегулювання. Нашими пріоритетами залишаються благополуччя та безпека наших співробітників, а також продовження підтримки народу України, у тому числі біженців, які шукають безпеки", - резюмували в компанії.

Зазначимо, низка міжнародних систем грошових переказів, в тому числі і Western Union, скасували плату за перекази в Україну, тепер комісія становить 0% незалежно від каналу відправлення.

Разом з тим, стало відомо, що фінансовий конгломерат і другий інвестиційний банк у світі, з активами під управлінням в 2,1 трлн доларів припиняє свої операції в Росії.

Таким чином, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у відповідь сотні компаній і брендів вже пішли або заявили про намір піти з російського ринку, західні країни ввели жорсткі санкції проти держбанків та держкомпаній, рубль обвалився, а Центробанк встановив масу обмежень на валютному ринку.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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