Росія оскаржила рішення арбітражу про компенсації Ощадбанку за активи в Криму

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Апеляція подана в Арбітражний трибунал у Парижі

Російська Федерація оскаржила рішення Арбітражного трибуналу в Парижі від 26 листопада 2018 року на користь Ощадбанку за позовом про компенсацію за активи в окупованому Криму. Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції РФ.

За даними російського відомства, апеляція подана 19 серпня 2019 року.

Зокрема, Мін'юст РФ заявляє, що про угоди Росії і України про заохочення та взаємний захист інвестицій не охоплює інвестиції радянського періоду, захисту підлягають лише ті, які були зроблені після 1 січня 1992 р.

"При цьому Ощадбанк представляє собою колишній український філіал Ощадбанку СРСР. Кримське відділення Ощадбанку, про експропріацію якого банк заявляє, також існувало вже в радянський час і було частиною Ощадбанку ще до 1992 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму. Сума відшкодування включає відсотки, що будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації. В Ощадбанку заявили, що банк вдається до всіх можливих дій для виконання рішення про стягнення коштів з Російської Федерації по всьому світу.

Київський апеляційний суд в липні 2019 року надав дозвіл і видав виконавчий лист на стягнення з Російської Федерації 1,1 млрд доларів на користь Ощадбанку. Таким чином суд дозволив виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу в Парижі на території України.