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Суд дозволив Ощадбанку стягнути з Росії 1,3 млрд доларів

Новини » Економіка    23.07.2019 - 10:29
Суд дозволив Ощадбанку стягнути з Росії 1,3 млрд доларів
Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рішення Паризького арбітражу буде виконуватися на території України

Київський апеляційний суд надав дозвіл та видав виконавчий лист на стягнення з Російської Федерації 1,1 млрд доларів на користь Ощадбанку. Про це йдеться в рішенні суду від 17 липня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Таким чином суд дозволив виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу у Парижі на території України.

Крім того, суд дозволив стягнути з Росії відсотки з суми, розраховані за середньою піврічною ставкою ЛІБОР в доларах США плюс 2%, із щорічною капіталізацією.

Як повідомляло РБК-Україна, арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року ухвалив рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму. Сума відшкодування включає відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації. В Ощадбанку заявили, що банк почне вживати всіх можливих дій для виконання рішення та стягнення коштів з Російської Федерації по всьому світу.

Нагадаємо, в травні 2018 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) постановив, що Росія повинна сплатити українським інвесторам компенсацію за нерухоме майно в анексованому Криму у сумі 159 млн доларів. Рішення ухвалено за позовом колишнього голови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета і ще 17 компаній.

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