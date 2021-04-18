ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія в Криму побудувала новий військовий табір, - Spiegel

Новость на русском → Крим, Неділя 18 квітня 2021 13:33
Росія в Криму побудувала новий військовий табір, - Spiegel Фото: Росія побудувала в Криму новий військовий табір (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитро Левицький

Росія розмістила на території окупованого Криму новий військовий табір. Супутникові знімки зафіксували величезний російський військовий табір на сході Кримського півострову.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Як показують супутникові знімки, які опинилися у розпорядженні Spiegel, російська військова база розташована приблизно за 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря. Ще 15 березня в цьому районі нічого не було, а вже 2 квітня супутник зафіксував там транспортні засоби та надбудови.

Росія в Криму побудувала новий військовий табір, - Spiegel

Фото: головний табір (Spiegel)

А супутниковий знімок від 13 квітня показує, що в тому районі, крім споруд в огороджених зонах, перебуває ще щонайменше тисяча військових машин. Також на знімку видно, що крім головного табору, на захід від нього побудовано менший табір.

Росія в Криму побудувала новий військовий табір, - Spiegel

Фото: менший російський табір (Spiegel)

Нагадаємо, на початку квітня Росія почала стягувати до українського кордону, а також в окупований Крим свої війська. Цього тижня окупанти перекинули в Крим цілу ескадрилью штурмовиків Су-25.

Як заявляв міністр оборони Андрій Таран, Росія може напасти на Україну з території Криму, щоб вирішити питання водопостачання.

Водночас українська армія повідомляє, що ознак підготовки Росії до наступу на Україну поки що немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Крим военные РФ
NEWS
Київ та 12 областей все ще відповідають "червоній" зоні карантину
Київ та 12 областей все ще відповідають "червоній" зоні карантину
DAILY
Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Легалайз чи лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу