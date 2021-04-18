Росія в Криму побудувала новий військовий табір, - Spiegel

Як показують супутникові знімки, які опинилися у розпорядженні Spiegel, російська військова база розташована приблизно за 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря. Ще 15 березня в цьому районі нічого не було, а вже 2 квітня супутник зафіксував там транспортні засоби та надбудови.

Фото: головний табір (Spiegel)

А супутниковий знімок від 13 квітня показує, що в тому районі, крім споруд в огороджених зонах, перебуває ще щонайменше тисяча військових машин. Також на знімку видно, що крім головного табору, на захід від нього побудовано менший табір.

Фото: менший російський табір (Spiegel)