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Росія вкотре атакувала українських прикордонників у Чернігівській області

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Чернігівська область, Субота 30 квітня 2022 15:57
Росія вкотре атакувала українських прикордонників у Чернігівській області Фото: у Чернігівській області знову обстріляли позиції прикордонників (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія знову атакувала позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Ворог обстріляв прикордонний пункт з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Російська армія сьогодні здійснила близько 40 пострілів з мінометів 120-мм калібру в районі українського пункту пропуску "Сеньківка". Ніхто з прикордонників не постраждав.

Також ворог проводить повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка".

Нагадаємо, Росія постійно атакує прикордонні пункти у Чернігівській та Сумській областях.

Жителям цих регіонів заборонили наближатися до кордону ближче, ніж на 1 км вдень та на 20 км уночі.

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