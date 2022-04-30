Росія вкотре атакувала українських прикордонників у Чернігівській області

Росія знову атакувала позиції українських прикордонників у Чернігівській області. Ворог обстріляв прикордонний пункт з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу .

Російська армія сьогодні здійснила близько 40 пострілів з мінометів 120-мм калібру в районі українського пункту пропуску "Сеньківка". Ніхто з прикордонників не постраждав.

Також ворог проводить повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка".