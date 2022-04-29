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У Сумській та Чернігівській областях заборонили наближатися до кордону: на скільки

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Сумська область, П'ятниця 29 квітня 2022 15:58
У Сумській та Чернігівській областях заборонили наближатися до кордону: на скільки Фото: у Сумській та Чернігівській областях заборонили наближатися до кордону (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

ДПСУ запроваджує додаткові режимні обмеження у прикордонних районах. Так, жителям Сумської та Чернігівської областей заборонили наближатися до кордону ближче, ніж на 1 км вдень та на 20 км уночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Кожна охорона державного кордону вводить додаткові режимні обмеження. Це вже зроблено по Сумській області і зараз документується по Чернігівській області", - заявив Демченко.

За його словами, громадянам заборонено перебувати біля кордону на території місцевості близько 1 км, крім населених пунктів, а на території прикордонних контрольованих районів до 20 км буде заборонено переміщення в нічний час.

Таким чином, заборонено перебувати в лісосмузі або з метою відпочинку, здійснювати будь-які роботи, окрім низки заходів щодо попереднього погодження з прикордонниками.

Нагадаємо, що останнім часом російські війська стали активно обстрілювати кордони з Україною у Сумській та Чернігівській областях.

Так, сьогодні ворог зі своєї території зранку обстріляли Сумську область, сили РФ випустили понад 30 мін.

Раніше ми повідомляли, що війська РФ обстріляли пункт пропуску у Чернігівській області.

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