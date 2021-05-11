Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Румунії

У російському дипвідомстві зазначили, що посол Румунії в РФ Крістіан Істрате був запрошений до МЗС Росії 11 травня, де йому була вручена нота про оголошення персоною нон грата помічника аташе з питань оборони при дипмісії капітана г.Ілієску. "Вказаному співробітнику наказано покинути територію Російської Федерації протягом 72 годин", - уточнили в міністерстві.

Це стало відповіддю на дії Румунії, яка 26 квітня оголосила персоною нон грата помічника військового аташе при посольстві РФ в Бухаресті.

Нагадаємо, раніше Чехія видворила 18 співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів, після чого Прага вирішила зрівняти чисельність персоналу посольства, що означає висилку ще 70 осіб.

Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Україна запропонувала направити висланих Росією чеських дипломатів на роботу до Києва.