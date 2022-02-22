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Росія оголосила евакуацію посольства в Україні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ Росії найближчим часом почне евакуацію співробітників посольства з України. Як підкреслили в дипвідомстві, це робиться з метою безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Росії.

"Прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, яка буде реалізована найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

У дипломатичному відомстві підкреслили, що рішення про евакуацію дипломатів і співробітників посольства і генеральних консульств в Україні прийнято для захисту їх життя і безпеки.

У соцмережах почали з'являтися відео, як у російських дипмісіях в Україні знищують документи. Так, одесити виклали кадри того, що відбувається на території генкосульства на Гагарінському плато. На ролику видно, як на подвір'ї спалюють якісь коробки з паперами.

Нагадаємо, раніше МЗС відкликав з Москви Тимчасового повіреного у справах України у Росії Василя Покотило через визнання російською владою так званих "ЛДНР".

Зазначимо, глава МЗС Дмитро Кулеба назвав можливий розрив дипломатичних відносин з Росією що відповідає інтересам України.

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